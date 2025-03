Romadailynews.it - Roma: Ferrara (M5s), la nostra linea su spiagge Ostia era corretta

, 28 mar – (AgenziaNova) – Oggi “siamo felici che Gualtieri abbia definitivamente sposato lasue le misure previste nel nostro Piano di utilizzazione degli arenili, che prevedono l’abbattimento del lungomuro, la tutela della legalita’ e l’apertura agli investimenti da parte degli imprenditori del mare, quelli onesti”.Lo dichiara in una nota il vicepresidente dell’Assemblea capitolina e consigliere del Movimento cinque stelle, Paolo.“Durante la passata consiliatura – prosegue-, fummo noi del M5s a mandare a bando gli stabilimenti balneari, come previsto dalla legge. Fummo i primi in Italia a indire nuove gare su questo tema: tanti si opposero e nessuno ci sostenne; servi’ un coraggio da leoni.Oggi la maggioranza ratifica che eravamo dalla parte giusta della Storia, anche se ancora c’e’ chi vuole dimenticare i nostri meriti.