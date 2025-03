Sololaroma.it - Roma Femminile, le convocate di Spugna: out Viens, c’è Kim

Leggi su Sololaroma.it

Dimenticare la sconfitta contro il Milan e ritrovare subito la vittoria. Questo è l’obiettivo della, che domani, sabato 29 marzo, affronterà la Fiorentina allo Stadio Tre Fontane in un match cruciale per il prosieguo della Poule Scudetto.La squadra di Alessandroha avuto un avvio complicato in questa fase del campionato, con due sconfitte nelle prime tre partite, un trend che ha rallentato la corsa delle giallorosse. Contro la Fiorentina servirà una prestazione convincente per provare a blindare almeno il secondo posto in classifica e ritrovare continuità. Oggi la squadra ha svolto la rifinitura, permettendo al tecnico di valutare lo stato di forma delle giocatrici e di scegliere la formazione migliore per la sfida di domani. LediMisterha diramato la lista delle calciatriciper la partita di domani: rientra a disposizione Kim, dopo la forte distorsione alla caviglia rimediata nelle scorse settimane, mentre non ci sarà Evelyne, che resterà ai box per una lesione di basso grado al bicipite femorale accusata alla fine della sfida contro il Milan.