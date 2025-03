Bergamonews.it - Roberto Vecchioni arriva a Bergamo per il suo tour “Tra il silenzio e il tuono”

Leggi su Bergamonews.it

. Il cantautore, paroliere, scrittore e poeta terrà un concerto alla ChorusLife Arena giovedì 10 aprile alle 21, nell’ambito del suo“Tra ile il”.L’artista, molto amato dal pubblico di diverse generazioni, proporrà un grande spettacolo di canti e monologhi.Dopo il successo della partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo nella serata delle cover in duetto con Alfa con il brano “Sogna ragazzo sogna”, dal 6 marzo sulle piattaforme digitali nella nuova versione per Artist First e DM Produzioni,torna al live con “Tra ile il” che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario.Lo spettacolo, prodotto da DM Produzioni, in programma nei teatri e nei luoghi più suggestivi d’Italia, nella prima parte è dedicato ai brani dell’ultimo album “L’Infinito” per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica e la parola.