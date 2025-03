Tvplay.it - Rivelazione a sorpresa, lo spogliatoio una polveriera: caos Milan

Leggi su Tvplay.it

Clamorosasu ciò che è accaduto negli anni in casa. Le parole tendono a dimostrare però davvero tante cose. Ilvive un momento storico tutt’altro che entusiasmante e potremmo dire tra i peggiori degli ultimi anni. E’ vero, tre anni fa i rossoneri hanno vinto lo scudetto nella lotta contro l’Inter ma in generale poi poco altro e gli ultimi anni hanno visto solo tante delusioni ed anche quest’anno non è esente da ciò., louna(Lapresse) TvPlayIl club rossonero è al momento fuori dall’Europa, la Champions League è lontanissima e la situazione è tutt’altro che semplice, nel weekend ilsarà impegnato al Maradona contro il Napoli ma la situazione resta davvero delicata. La stagione rischia di diventare fallimentare, e il club rossonero vive una situazione difficile.