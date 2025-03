Rita De Crescenzo da Roccaraso a Conte | Tutti in piazza con il M5s

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una nuova, un po' imbarazzante testimonial per Giuseppe. SaràDe, la tiktoker campana diventata famosa (a suo modo) per aver mobilitato migliaia di napoletani a, con conseguenti clamorose, polemiche, a trascinare la folla a Roma, per l'evento marchiato Movimento 5 Stelle: "Il 5 aprile ci sarò anche io a fare una grande manifestazione. Io annanz' a tutt' co' 'o striscione earret' a me". Qualche settimana fa la Deaveva chiesto ai suoi 1,3 milioni di follower di "prendere d'assalto" e invadere, piccola e rinomata località sciistica dell'Abruzzo, per un weekend in montagna. L'adesione era stata massiccia e la cittadina abruzzese si era riempita di pullman, diventando invivibile e costringendo il sindaco a predisporre misure d'emergenza per le settimane successive, arrivando addirittura a chiedere l'intervento dell'esercito.