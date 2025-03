Lanazione.it - Risultati top in matematica e fisica. Studenti ai campionati nazionali

Ottimiper gli allievi del liceo scientifico dell’istituto superiore Parentucelli Arzelà di Sarzana. La squadra junior si è infatti qualitocata r alle finalideidiche si svolgerà a Cervia il 7 e 8 maggio. Al contempo, Matteo Parodi (classe 4B) si è qualificato per la finale nazionale deidiche si svolgerà a Senigallia dal 9 al 12 aprile. Per quanto riguarda la matematoca, gliche formano la squadra junior, provenienti dalle classi prime e seconde, hanno conquistato un brillante quarto posto nel girone di qualificazione online, superando la selezione che prevedeva il passaggio alle fasidelle prime 14 squadre classificate tra scuole di tutta Italia. In precedenza, anche la squadra del triennio aveva conquistato il pass per la sfida nazionale.