Riposto, sequestrate due barche a vela nel porto

Duedi circa 16 metri sono state sottoposte a sequestro dalla Guardia di Finanza dipoiché si trovavano nel territorio italiano da rispettivamente 20 mesi e oltre 22 mesi. Secondo la normativa vigente, il limite massimo di permanenza in Italia per le imbarcazioni provenienti da paesi extra UE è di 18 mesi. I proprietari delle imbarcazioni sono stati segnalati alla Procura di Catania con l’accusa di contrabbando, in quanto avrebbero introdotto le imbarcazioni senza aver adempiuto all’obbligo della dichiarazione in dogana.Grazie alle indagini della Guardia di Finanza e dell’ADM è emerso che i due natanti, uno battente bandiera caraibica dal valore di circa 70 mila euro e uno battente bandiera inglese dal valore di circa 80 mila euro, erano presenti nel territorio italiano rispettivamente da circa 20 mesi e da oltre 22 mesi.