Ilfattoquotidiano.it - Ripepi, il “santone” e consigliere di Ap condannato: “Disse alla madre di una vittima di violenza di non denunciare”

“La pena andava da zero a 4 anni. Sono statoa 6 mesi con le attenuanti generiche. Diciamo il minimo della pena”. Nonostante la frase surreale, ilcomunale di Reggio Calabria Massimoha preso con ottimismo la decisione del Tribunale di Reggio Calabria che lo haal termine del processo di primo grado. È stato lo stessodi centrodestra, che è anche coordinatore regionale di Alleanza popolare, il movimento di Stefano Bandecchi, ad annunciare con una diretta su Facebook l’esito del processo dove stato giudicato colpevole di favoreggiamento personale. Una storia che non ha nulla a che vedere con la politica. Piuttosto con il suo ruolo di pastore di una chiesa cristiana. In sostanza,avrebbe “aiutato a eludere le investigazioni” un soggetto, oggi deceduto, che era stato accusato disessuale ai danni della propria nipote, una bambina di 10 anni.