Ripartono le gare per le concessioni balneari a Ostia e sette stabilimenti vengono incendiati

Ricominciano leper l'affidamento dellesul litorale romano edivanno a fuoco. Nell'arco di tre giorni, le fiamme hanno coinvolto gliSalus, Arcobaleno, Vittoria, Plinius, Le Dune, Belsito e Capanno. Si tratta di incendi dolosi, per i quali è stato già identificato un colpevole dagli investigatori della squadra mobile di Roma, attraverso l'analisi delle videocamere. È un ragazzo di 24 anni che avrebbe appiccato il fuoco utilizzando una bomboletta spray e un accendino. Dopo essere stato identificato è stato sottoposto a fermo dal pm e, durante un interrogatorio, ha confessato alle autorità di aver fatto tutto da solo "per frustrazione e per tristezza" e ha specificato che "non ci sono mandanti". Ma, ricostruendo i fatti, questa mattina, l'assessore al patrimonio e politiche abitative di Roma Capitale, Tobia Zevi, ha detto a Radio 24: "È oggettivamente difficile che un'unica persona, nella notte, a piedi, possa effettivamente dare alle fiamme tante strutture, tutte distanti l'una dall'altra".