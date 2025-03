Sololaroma.it - Rinnovo Pisilli, Nela attacca: “Contratto fuori dal mondo, deve ancora dimostrare tutto”

Leggi su Sololaroma.it

Mille argomenti si intrecciano in chiave Roma in questo periodo, dai primi nomi per il calciomercato ad un post Ranieri che catalizza l’attenzione, fino ad una sfida contro il Lecce, quasi passata in secondo piano, che ha visto oggi uscire la lista dei convocati giallorossi. Difficile destreggiarsi in questo marasma, e come se non bastasse c’è anche la questione rinnovi per il club, con più di qualche accordo importante da trovare in fretta. Chi negli scorsi mesi ha sposato nuovamente il progetto giallorosso è stato Niccolò, il futuro di questa squadra.Ritocco dell’ingaggio a dir poco significativo per il classe 2004, passato da 70mila euro a 2 milioni a stagione, e proprio su questo aspetto è arrivata la critica dell’ex giallorosso Sebino, nel corso de Il Tribunale delle Romane: “è di sicuro un ragazzo che devi tenere, ma oggi siamocon l’accuso.