Rincari sulle rette degli asili E il Comune perde i fondi regionali | Doppia batosta per noi genitori

L’aumento dellenido comunali sta preoccupando le famiglie, ma ha anche escluso ildalla misura regionale Nidi Gratis, lasciando moltisenza un importante sostegno economico. La decisione dell’amministrazione comunale di alzare le tariffe ha infatti portato Magenta a superare i requisiti richiesti dalla Regione Lombardia per accedere al contributo, con conseguenze pesanti per le famiglie che contavano su questo aiuto. Fino allo scorso anno, grazie alla misura regionale, molte famiglie potevano beneficiare dell’azzeramento delle, a patto che ilrispettasse determinati criteri, tra cui un tetto massimo per le tariffe applicate. Con l’aumento Magenta non rientra più tra i Comuni ammessi al finanziamento. "Siamo preoccupati – racconta un padre coinvolto –.