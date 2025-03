Anteprima24.it - Rifiuti: decolla Eda Caserta, ora maxi-gara da due miliardi

Tempo di lettura: 3 minutiIl Consiglio dell’EDA, Ente d’ambito individuato dalla legge regionale come il soggetto regolatore a livello provinciale dell’intero ciclo integrato dei, dall’impiantistica alla raccolta, ha approvato all’unanimità il Piano industriale e il Piano Economico-Finanziario (PEF) per l’appalto in concessione unica per 15 anni per la provincia didella gestione del ciclo integrato dei, e ha approvato anche la convenzione con Invitalia quale centrale di committenza. Lo comunica il presidente Dell’Eda, Gino Pellegrino, sindaco di Parete. L’Eda infatti è un ente pubblico con funzione di scelta delle modalità di gestione, affidamento e controllo del servizio, è composto dall’assemblea consultiva dei 104 sindaci delno e da una sorta di parlamentino con poteri deliberativi, il Consiglio d’Ambito, eletto sempre dai sindaci ogni cinque anni – l’ultima volta nel marzo 2022 – e formato da 18 persone, tra cui anche primi cittadini, che poi eleggono il presidente.