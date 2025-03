Calciomercato.it - Rifiutato Kolo Muani, strategia cambiata: la Juve è più lontana

L’attaccante francese potrebbe restare in bianconero in estate, ma occhio al cambio improvviso di programmazioneSi cambia. Via Thiago Motta per Tudor ed ora tutti che cercano di capire cosa significherà in campo. Quali uomini saranno rilanciati dal croato, quali finiranno invece per perdere posizioni nelle gerarchie, quali i piani anche sul mercato che saranno stravolti in queste ultime nove partite di campionato.: laè più(LaPresse) – Calciomercato.itTudor dovrà dimostrare di meritare un’eventuale riconferma, ad oggi ipotesi più complicata, ma intanto il suo interregno può essere decisivo per le sorti di alcuni giocatori. Ad esempio si parla di un allenatore che vuole puntare su Vlahovic, che potrebbe partire dal primo minuto in avanti, al contrario di ciò che succedeva con Motta.