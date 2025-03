Oasport.it - Ricompare Sinner! Presente sorridente in un circuito di kart con Ciccone e Giovinazzi

Janniktornerà in campo in occasione degli Internazionali d’Italia, che scatteranno il prossimo 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il numero 1 del mondo sta scontando una squalifica di tre mesi ed è stato costretto a saltare i Masters 1000 sul cemento statunitense, oltre ai primi appuntamenti sul mattone tritato, come Montecarlo e Madrid. L’azzurro riabbraccerà il proprio pubblico nel cuore della primavera, sostenuto dagli spettatori che gremiranno gli impianti nella Capitale per trascinarlo verso un grande risultato.Janniknon potrà allenarsi fino al 13 aprile in una strutture affiliate, ovvero in circoli tennisti collegati a un’associazione nazionale, all’ATP, all’ITF, alla WTA, ai Grandi Slam. Questa misura fa parte della squalifica di tre mesi che scadrà il 4 maggio: per due terzi del tempo dello stop un giocatore escluso dalprofessionistico non può allenarsi in un contesto ufficiale.