Richiesta di Shaila al GF, Lorenzo in crisi: "Rottura in finale e guru"

Al contrario di Javier che continua a commentare i post Instagram di Helena Prestes e che ha fatto una lunga diretta rivelando anche quanti bambini vorrebbe dalla sua compagna,Gatta si è trincerata dietro ad uno strano silenzio. Il mutismo dell’ex velina di Striscia la Notizia è ancora più sospetto alla luce del fatto che sul web in molti mormorano che lei abbia già deciso di lasciareSpolverato, eppure la Gatta non smentisce i rumor. Addirittura oggi al Grande Fratello è arrivata una singolaredell’ex gieffina.La stranadie i nuovi rumor sulla.Pare cheabbia chiesto al GF di riavere 3 t shirt che ha lasciato in casa e anche il suo profumo, laha mandato in, che non capisce come mai l’urgenza di riavere anche la soave fragranza che gli avrebbe consentito di rimembrare quei momenti fatti di amabili dolcezze trascorsi insieme.