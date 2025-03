Cultweb.it - Richard Jewell di Clint Eastwood e la vera storia che lo ha ispirato

Il 27 luglio 1996scoprì uno zaino sospetto durante le Olimpiadi di Atlanta e contribuì a salvare decine di vite. Ma in pochi giorni, il suo nome divenne sinonimo di sospetto. L’FBI e i media lo trasformarono nell’uomo più odiato d’America, alimentando un caso mediatico senza precedenti che haper l’omonimo film del 2019. Come si arrivò a questo errore giudiziario? E quali furono le conseguenze sulla sua vita?, nato nel 1962, sognava di lavorare nelle forze dell’ordine. Dopo una carriera segnata da episodi controversi, nel 1996 trovò impiego come addetto alla sicurezza alle Olimpiadi di Atlanta. Durante il suo turno al Centennial Olympic Park, notò uno zaino abbandonato e allertò le autorità. La sua prontezza evitò una strage: la bomba esplose prima che il luogo fosse completamente evacuato, uccidendo una persona e ferendone più di cento.