Ilrestodelcarlino.it - Ricerca sui tumori, nuova scoperta a Fano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 28 marzo 2025 – Un’importantecondotta nei laboratori fanesi dell’Università di Urbino ha fatto luce sul ruolo delle mutazioni sul gene oncosoppressore TP53, nella risposta ai trattamenti del tumore metastatico del colon-retto. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista The Oncologist, è frutto del lavoro della professoressa Annamaria Ruzzo, in collaborazione con gli oncologi Francesco Graziano, Rita Chiari e Vincenzo Catalano, il chirurgo Alberto Patriti della Ast1 e itori dell’Università di Toronto. Laha evidenziato che la presenza di specifiche mutazioni su TP53, chiamate inactive, quando associate a mutazioni del gene KRAS, migliorano la risposta alla chemioterapia combinata con il farmaco mirato Bevacizumab. Questo risultato potrebbe rappresentare un passo significativo verso lo sviluppo di terapie sempre più personalizzate, capaci di capire prima della terapia quale paziente risponderà ad essa in base alle caratteristiche del tumore per massimizzarne l’efficacia.