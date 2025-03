Ilrestodelcarlino.it - Riceci, dopo il sì al vincolo: "Mms, 5 milioni sprecati. E poi aumenta la Tari"

"Gli investimenti ‘a perdere’ di Mauro Tiviroli coperti con i soldi della". E’ quanto denuncia Gianluca Carrabs, consigliere comunale Avs nel Comune di Urbino e presidente della commissione consiliare garanzia e controllo all’indomani della delibera sulambientale sull’area dida parte della giunta regionale che ha messo la parola fine sulla questione della discarica. L’impianto, quindi, non si farà e lo stop è arrivato in anticipo rispetto ai tempi della decisione del Tar sul ricorso di Aurora. Questo però lascia aperte alcune questioni non di poco conto. Ad esempio la sorte di quei 3di euro spesi per l’acquisto, da parte di Marche Multiservizi (società a partecipazione pubblica per il 52,85 per cento), del 40% di Aurora srl, la società sammarinese che ha firmato i compromessi di acquisto aversando il 10 o 20% di caparra ai propriedei terreni utili per la discarica.