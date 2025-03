Riminitoday.it - Riccione approva il Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima

Leggi su Riminitoday.it

In un momento cruciale per la lotta contro i cambiamentitici, il Comune diha compiuto un passo significativo verso la sostenibilità ambientale. Il Consiglio comunale, nella seduta del 27 marzo, hato ild'azione per l'energiae il(Paesc). Il