Ric Flair esalta Charlotte dopo l'infortunio: "Mai stata così in forma, è la numero uno, uomini compresi"

Richa recentemente parlato del ritorno sul ring diun grave infortunio, definendola “la miglior wrestler in circolazione”.Il ritorno die le parole di suo padresi sta preparando a sfidare Tiffany Stratton per il WWE Women’s Championship a WrestleMania 41,essere tornata da un infortunio che l’ha tenuta lontana dal ring per un intero anno. In una recente intervista con TMZ, suo padre Richa espresso tutto il suo orgoglio per il ritorno della figlia.“È stato un infortunio terribile, ed è difficile restare fermi ai box quando sei nel pieno della tua carriera”, ha dichiarato Ric (come riportato da Fightful). “Non è maiin, ma come ha detto bene l’Undertaker, è tornata e si è ripresa la corona.