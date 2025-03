Ilgiorno.it - Riaprono gli uffici urbanistici dopo la serrata

Dalla chiusura (per tutelare i dipendenti) alla riapertura (per sbloccare la situazione delle pratiche edilizie). Il Comune cambia strategia e rispalanca le porte deglidell’urbanistica a cittadini e professionisti, anche se lo scontro con la Procura sulle concessioni urbanistiche è ancora in pieno svolgimento. Uno scontro che lo scorso 12 novembre aveva indotto l’amministrazione a scegliere per l’opzione ““, per azzerare i contatti informali tra funzionari pubblici e cittadini, "disposizioni utili in un momento particolarmente delicato e concepite fin da subito come temporanee", si legge in una nota di ieri dettata dall’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi (nella foto). Le nuove parole d’ordine sono "facilitare, favorire e velocizzare i rapporti con chi, a vario titolo, abbia necessità di interagire con glicomunali in materia edilizia o urbanistica o di fare richiesta di documenti".