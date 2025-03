Anteprima24.it - Revenge porn, un uomo e una donna arrestati in Campania

Tempo di lettura: 2 minutiUne unasono statidai carabinieri e posti ai domiciliari con le accuse di stalking e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il cosiddetto “”. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura diretta da Pierpaolo Bruni, che ha coordinato le indagini effettuate dai carabinieri della stazione di Grazzanise. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli indagati avrebbero posto in essere una serie di minacce e intimidazioni nei confronti della vittima – di cui non è stato reso noto il sesso – in un’escalation “culminata – si legge nella nota della Procura – con la diffusione illecita di immagini a contenuto sessualmente esplicito.