Juventusnews24.com - Repice espone dei dubbi su Tudor: «Non so se sia l’uomo giusto». Poi commenta l’esonero di Thiago Motta: «Penso fosse sbagliata questa cosa»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, giornalista, ha evidenziato l’avvicendamento sulla panchina della Juve trae Igor: ecco quale è il suo parere!I colleghi di InterNews24 hanno intervistato in ESCLUSIVA Francesco, storico radiocronista della RAI. Nel corso della chiacchierata si è parlato anche dell’avvicendamento tecnico trae Igoralla Juve.PAROLE – «Io non so sesarà, ma so che l’anno scorso alla Lazio ha chiuso molto bene. Poi ha preteso delle cose ed è andato in conflitto con la società, ma il suo apporto al campionato biancoceleste è stato positivo, chiudendo molto bene. Poi sul progetto di, non so perché non sia andato, masbagliato il presupposto. Se si cambia società, allenatore, giocatori, dirigenti, non si può pretendere di vincere al primo anno.