Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve, c’è incertezza sulla permanenza del difensore in bianconero: sarà decisivo questo aspetto! Ecco come stanno le cose

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ilpotrebbe anche rimanere in! La sua, però, dipende da un avvenimentopuò rimanere allaè quanto si chiedono i tifosi bianconeri. In tal senso una risposta alla domanda è arrivata attraverso la risposta di Niccolò Ceccarini durante “di Calcio“, programma di Radio Bianconera.le parole del direttore di TUTTOmercatoWEB sulportoghese, arrivato a gennaio in prestito dal Chelsea.PAROLE – «Subisognerà capire cosa si diranno le parti».Leggi suntusnews24.com