Reims-Marsiglia il pronostico di Ligue 1 | fiducia in De Zerbi piace il 2+Combo

Dopo le due settimane di sosta, finalmente tornano protagonisti i vari campionati nazionali in giro per l’Europa. Domani, sabato 30 marzo, ci aspettano ben 3 partite per il 27° turno di1: il programma di giornata si aprirà alle ore 17:00 con il match traallo Stade Auguste Delaune II . Gli ospiti partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.55, mentre il pareggio e il successo dei padroni di casa sono dati rispettivamente a 4.15 e 5.50.Come arrivano al matchIlsta vivendo un momento particolarmente complicato e naviga nei bassifondi della classifica. Dopo ben 5 sconfitte consecutiva, la squadra di Samba Diawara è arrivata alla sosta con un pareggio a reti bianche con il Brest, mentre l’ultima vittoria risale addirittura allo scorso 10 novembre (3-0 con il Le Havre).