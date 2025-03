Ilfattoquotidiano.it - Regno Unito, l’inchiesta di Sky news sulla violenza giovanile: “The Com” e la sfida online tra abusi, crudeltà e sadismo

Ci sono voluti mesi di lavoro delicatissimo al team investigativo di Skyper ricostruire una sadica realtà di violenze, dove ragazzi adolescenti formano bande per competere in atti disessuali e autolesionismo. Il reportage, intitolato “sessuali e autolesionismo: Dentro le bandedove i ragazzi competono per essere crudeli”, pubblicato il 25 marzo 2025 mette in luce una rete chiamata “il Com” (abbreviazione di Community), un insieme di gruppi sovrapposti senza un leader centrale, uniti da nichilismo, misoginia e.L’indagine giornalisticaminoriledi Skyriporta che questi gruppi operano su piattaforme di messaggistica come Telegram, dove i membri – principalmente adolescenti maschi – condividono contenuti estremi, come immagini di autolesionismo esugli animali, e discutono di adescamento e sfruttamento sessuale.