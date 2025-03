Anteprima24.it - Regione, Muscarà: “In Campania fascicolo sanitario elettronico non accessibile ai medici di base”

Tempo di lettura: 2 minutiLa consigliera indipendente della, Marì, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta per “denunciare una grave criticità nell’accesso al(FSE) da parte deidi”. “Il, che dovrebbe garantire continuità e qualità nella cura dei cittadini, non èaidiin. Una situazione inaccettabile che mina allail concetto stesso di sanità digitale e di efficienza del sistemaregionale” – ha detto– La piattaforma regionale, denominata SINFONIA, approvata per la gestione del FSE, non consente infatti l’accesso aidina generale, nonostante la normativa nazionale (DPCM n.178/2015 e DL n.179/2012) preveda espressamente che, con il consenso dell’assistito, tutti gli operatori sanitari coinvolti nel processo di cura – inclusi idi– debbano poter consultare il”.