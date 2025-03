Lapresse.it - Reggio Calabria, sequestrata una tonnellata di cocaina al Porto di Gioia Tauro

Oltre unadipurissima, del peso totale di 1.170 chilogrammi, è statadalla guardia di finanza dialdi. La partita di droga era stata nascosta all’interno di undici container provenienti dal Brasile che contenevano sacchi di pellet e diretti ad una società con sede in, dopo aver fatto scalo in Spagna. Launa volta immessa sul mercato, in Italia e in tutta Europa, avrebbe fruttato un introito stimato di 187 milioni di euro.