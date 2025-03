Reclamo del file di Osasuna contro il Barcellona dopo l’inclusione di Martinez

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-28 18:11:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:ha presentato una denuncia alla Federazione calcistica spagnola (RFEF)ilaver affermato che il difensore Inigonon era ammissibile allo sdi La Liga della scorsa notte tra le squadre.Le regole della FIFA prevedono che un giocatore non può giocare per cinque giorni per il suo club se non accettano una chiamata internazionale.non si è unito alla Spagna per la Nations League Doubleheaderi Paesi Bassi-la cui seconda tappa è stata giocata domenica-a causa di un infortunio al ginocchio, ma poi ha giocato i 90 minuti interi per la Barca nella loro partita riorganizzata conla scorsa notte.Il gioco ha dovuto essere riprogrammatache l’appuntamento originale dell’8 marzo è stato rinviato poco prima del calcio d’inizio quando è stato annunciato il dottor Carles Minarro Garcia di Barca era morta.