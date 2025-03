Sport.quotidiano.net - Recanatese a Isernia. Cianni alla squadra:: "Sarà una battaglia»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un’infinità di volte in stagione, presentando il prossimo turno della, lo abbiamo definito determinante, in qualche caso decisivo per il futuro prossimo del collettivo giallorosso. Rischiamo di ripeterci ma la gara di dopodomani adrappresenta davvero uno snodo cruciale: "arrivati a questo punto del campionato – ci dice il dt Josè– i punti in palio valgono più del doppio. Quali insidie nasconde il match in Molise? Diciamo che per lo spirito di sopravvivenza le squadre con l’acquagola sono portate a tirar fuori gli artigli, consapevoli tra l’altro che non possono più permettersi il lusso di sbagliare nulla. Quindi è scontato dire che ci aspettiamo una". Ricordando anche il rocambolesco finale dell’andata, probabilmente la più atroce delle docce fredde con 2 gol subiti nel recupero: "Disputammo una partita impeccabile (era la prima di Lorenzo Bilò tra le mura amiche ndr) e quella conclusione ci è rimasta sul gozzo perché la vittoria sembrava acquisita.