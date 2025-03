Sololaroma.it - Real Madrid-Leganes, il pronostico de LaLiga: NOGOL e non solo

Archiviata la sosta per le Nazionali, i principali campionati internazionali tornano sotto la luce dei riflettori. Tra questi c’è ovviamente, arrivata nella sua fase calda. La 29° giornata sta per aprire i battenti e vedrà contrapposte due squadre che stanno vivendo momenti di forma diametralmente opposti. Stiamo parlando di, che si affronteranno domani sabato 29 marzo alle 21:00 allo stadio Santiago Bernabeu. I padroni di casa sono chiamati a mettere in cascina 3 punti pesanti per raggiungere il Barcellona in vetta alla classifica, in un finale di stagione che li vedrà impegnati anche in Champions League. Gli ospiti, invece, avranno una vera e propria montagna da scalare, in una trasferta che definire ostica è utilizzare un eufemismo., probabili formazioni(4-2-3-1): Courtois; Vazquez, Rudiger, Asencio, Fran Garcia; Valverde, Camavinga; Endrick, Bellingham, Vinicius; Mbappé.