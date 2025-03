Reacher – Stagione 3 | la spiegazione del finale

Leggi su Cinefilos.it

La terza stagione di Reacher (qui la recensione) si conclude con una nota positiva, in cui il protagonista affronta una delle sue più grandi sfide ma ne esce comunque vittorioso. A differenza delle prime due stagioni (qui la recensione della prima e qui della seconda) della serie poliziesca di Prime Video, la terza stagione inizia con una nota strana: il personaggio di Alan Ritchson non sembra il solito. Tuttavia, un colpo di scena rivela ben presto che Jack Reacher è sotto copertura per la DEA e ha messo in scena un inganno per conquistare la fiducia di un venditore di tappeti sospetto, Zachary Beck. I flashback rivelano che ha accettato di unire le forze con la DEA solo perché questa missione sotto copertura gli permetterebbe di eliminare Xavier Quinn, l'uomo che ha ucciso la sua collega del MP, Dominique Kohl.