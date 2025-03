Tvzap.it - Re Carlo ricoverato in ospedale: cosa succede

Recome sta. Sua Maestà è stato recentementein. La notizia, confermata da Buckingham Palace, ha portato all'annullamento di tutti gli impegni pubblici del sovrano previsti per venerdì 28 marzo. I sudditi sono in apprensione per le sue condizioni di salute. (Continua.)ReinReIII d'Inghilterra è stato trasportato ingiovedì per ricevere le cure necessarie e sottoporsi a un breve periodo di osservazione. Successivamente, il sovrano è stato anche dimesso ed è rientrato a Clarence House, dove adesso prosegue le sue attività legate ai documenti di stato e alle comunicazioni telefoniche dal suo ufficio.