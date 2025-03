Re Carlo ricoverato in ospedale annullati tutti gli impegni

Leggi su Caffeinamagazine.it

ReIII ha annullato i suoipubblici a causa di effetti collaterali temporanei legati ai trattamenti contro il cancro che sta seguendo. La notizia è stata riportata dalla BBC da portavoce di Buckingham Palace che ha spiegato che il re ha avvertito dei fastidi a seguito di un trattamento medico programmato per il cancro, e che questi effetti collaterali hanno richiesto un breve periodo di osservazione in. “A seguito di un trattamento medico programmato e in corso per il cancro, questa mattina il Re ha riscontrato effetti collaterali temporanei che hanno richiesto un breve periodo di osservazione in”, ha dichiarato il portavoce. “Sua Maestà è ora tornato a Clarence House e, come misura precauzionale, in seguito al parere medico, anche gli appuntamenti di domani saranno riprogrammati”.