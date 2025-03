Biccy.it - Re Carlo non sta bene: “In ospedale, effetti delle cure per il cancro”

Leggi su Biccy.it

Un anno fa Buckingham Palace tramite una nota ufficiale ha fatto sapere ai sudditi che a Reera stato diagnosticato un: “Durante il recente intervento ospedaliero del di Charles III per un ingrossamento benigno della prostata, è emerso un dettaglio che ha destato preoccupazione. Esami successivi hanno rivelato la presenza di una forma di. Sua Maestà ha iniziato oggi un programma di trattamenti regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di posticipare i suoi impegni pubblici. In questo periodo, Sua Maestà continuerà a gestire gli affari statali e le pratiche ufficiali come al solito“.Due mesi dopo, a fine aprile 2024, il Palazzo ha annunciato che il sovrano sarebbe tornato alle sue attività, visti i miglioramenti di salute: “Sua Maestà tornerà a breve ai suoi doveri pubblici, dopo un periodo die di recupero in seguito alla sua recente diagnosi di