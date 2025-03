Amica.it - Re Carlo in ospedale per gli effetti collaterali delle cure contro il cancro

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: nella giornata di giovedì 27 marzo reè stato ricoverato in. Un’osservazione quasi obbligata a causa del manifestarsi dicollegati alla cura che il monarca sta seguendoil. A darne notizia è stato l’ufficio comunicazione di Buckingham Palace, con un comunicato che recitava: «Questa mattina, a seguito di un trattamento medico programmato e in corso per il, il re ha riscontratotemporanei che hanno richiesto un breve periodo di osservazione in. Gli impegni pomeridiani di Sua Maestà sono stati pertanto rinviati».Nulla di grave, dunque. Ma nemmeno di troppo rassicurante considerando che è ormai un anno che il primogenito della regina Elisabetta sta combattendoun tumore (si presume alla vescica).