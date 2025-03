Dilei.it - Re Carlo in Italia, l’inaspettata parentela con il Principe di Savoia

Ree Camilla vengono ina inizio aprile. Tra i loro impegni pubblici, non sono previsti incontri coi membri della Famiglia, ma non è escluso che possano vederli privatamente. Sicuramente però il cugino di Sua Maestà, ilAimone di, Duca d’Aosta, ha una grande ammirazione per lui.Ree i parentini di CasaIl viaggio indie Camilla è grandemente atteso. I Sovrani visiteranno Roma, il Vaticano e Ravenna. Originariamente nel loro programma era previsto anche un incontro con Papa Francesco che però è stato posticipato a causa delle condizioni di salute del Pontefice.Nel nostro Paesesi sentirà un po’ come a casa, perché qui ha dei parenti molto prestigiosi, anche se alla lontana. Infatti, ha un cugino che appartiene a Casa, ilAimone, Duca di Aosta.