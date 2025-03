Ilfattoquotidiano.it - Re Carlo III ricoverato in ospedale: “Ha avuto effetti collaterali durante le cure per il cancro”. Sudditi in ansia per le sue condizioni di salute

III è statoine ha annullato tutti gli impegni di venerdì, per ora. Il sovrano inglese,i trattamenti per la cura del suo“hadeglidei trattamenti oncologici di tipo non meglio specificato a cui continua a sottoporsi. Per questo è stato necessario un ricovero alla London Clinic di Marylebone dove lo scorso anno ha subito un intervento per l’adeguamento della prostata ingrossata scoprendo, poi in quella circostanza, di avere anche un tumore. Ieri sera, dopo essere stato posto sotto osservazione, secondo fonti vicine alla coppia reale, il Re sarebbe tornato a casa nella residenza londinese, a Clarence House e avrebbe cenato insieme a Camilla. Solo nell’ultima settimana, il capo dello stato britannico aveva partecipato a tre grandi ricevimenti a palazzo e non si era mai risparmiato nelle visite e nelle occasioni ufficiali.