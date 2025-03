Notizie.com - Re Carlo III in ospedale, gli ultimi aggiornamenti e le sue condizioni di salute: inglesi col fiato sospeso

Leggi su Notizie.com

Paura per reIII d’Inghilterra, ricoverato ina seguito di alcuni effetti collaterali osservati dopo un trattamento oncologico programmato.ReIII in, glie le suedicol(ANSA FOTO) – Notizie.comA rendere noto il ricovero è Buckingham Palace che ha parlato di “effetti collaterali temporanei”. Gli impegni del re sono stati annullati in maniera precauzionale, per permettere al sovrano di riposare.“Sua Maestà è ora tornato a Clarence House e, come misura precauzionale, agendo su consiglio medico, anche l’agenda degli impegni di domani verrà riprogrammata – si legge in una nota – Sua Maestà desidera inviare le sue scuse a tutti coloro che potrebbero avere inconvenienti a causa di ciò”., che ha trascorso la maggior parte della sua vita all’ombra della madre, l’amata regina Elisabetta II, è diventato re dopo la sua morte, avvenuta l’8 settembre 2022.