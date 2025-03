Sport.quotidiano.net - Ravenna "Contro il Corticella sarà dura"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dieci gol e 3 assist in campionato. Francesco Manuzzi, che è il capocannoniere del, ha già eguagliato il traguardo della scorsa stagione, quando portò l’Alcione Milano alla promozione in C. Manuzzi, la sconfitta di Forlì che peso può avere nell’economia della stagione? "Prima di giocare il derby, avendo 2 punti di distacco, il destino era ancora nelle nostre mani. Sapevamo che, vincendole tutte, avremmo ottenuto la promozione in serie C. Ora invece, oltre ad un nostro finale di stagione che dovrà essere ottimo, anche il Forlì dovrà perdere dei punti". La delusione è tanta per il ko del Morgagni, ma, in fin dei conti, ilè rimasto in partita fino all’ultimo. Si può ripartire da questo dato di fatto? "La delusione è tanta. Con qualche minuto in più a disposizione, sono convinto che saremmo riusciti anche a pareggiarla.