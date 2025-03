Spazionapoli.it - Raspadori all’Inter, l’annuncio dà luce verde a Marotta: Napoli gelato

In casaè arrivato un annuncio sulla possibilità di vedere con la maglia dell’InterIl, dopo la sosta per lasciare spazio ai vari impegni delle nazionali, è atteso dalla gara di domenica sera dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Milan. Per questa gara così importante, di fatto, Antonio Conte sta valutando se continuare a schierare la sua squadra con il 3-5-2 o con il 4-3-3.Il tecnico salentino, di fatto, potrebbe cambiare a causa del ritorno di David Neres. Tuttavia, almeno secondo le ultime indiscrezioni, l’allenatore delnon dovrebbe compiere nessun cambiamento di modulo. Giacomo, dunque, dovrebbe essere titolare anche con il Milan. Nel frattempo, però, sull’attaccante partenopeo bisogna registrare un annuncio importante.Paolo Nicolato: “Giacomosarebbe l’ideale per l’Inter”Paolo Nicolato, ex ct della Nazionale italiana, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Tuttosport’:“è perfetto per un attacco a due punte.