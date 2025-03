Rari Nantes cerca altri punti salvezza con l’Olympic Roma

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE –Florentia a caccia difondamentali per ladiretta. A quarantotto ore dalla sconfitta agrodolce firmata Ortigia, la Florentia di Minetti torna in acqua per la seconda volta consecutiva davanti al pubblico di casa, e nazionale (c’è la diretta Raisport) contro l’Olimpycper la ventiquattresima giornata di regular season maschile di serie A1.Un test sulla carta alla portata del sette gigliato abituato a grandi imprese lontano da Bellariva, ma alla ridei primi trecasalinghi del girone di ritorno sfiorati nel doppio pareggio interno on il fanalino di coda Onda Forte e la diretta rivale per la corsa playout, Iren Quinto.Per la Florentia alla ridi risultato e conferme un match pointcontro un diretto concorrente nella corsa play out.