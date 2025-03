Quotidiano.net - Rapporto Censis 2024: La Televisione Domina Ancora tra i Media Italiani

Leggi su Quotidiano.net

Laresta regina. Nel 20/osulla Comunicazione del, presentato nella Biblioteca del Senato, da una parte si conferma il protagonismo dei mezzi digitali, dall'altra si attesta la capacità di alcuni mezzi di raccogliere più di altri intorno a sé un ampio pubblico. Tra tutti i, quello in grado di svolgere meglio questo compito è la tv, guardata neldal 94,1% degli. Nelsi conferma solido l'impiego di internet da parte deglicon il 90,1% (+1,0% rispetto al 2023) e si evidenzia una sovrapposizione con quanti utilizzano gli smartphone (cresciuti dell'1,2%, hanno raggiunto l'89,3%). In crescita i social network, che nell'ultimo anno fanno un balzo in avanti, passando dall'82,0% all'85,3% (+3,3%). Tra i 14 e i 29 anni si consolida l'impiego delle piattaforme legate all'immagine.