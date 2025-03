Quotidiano.net - Rapporto Censis 2024: Crescita dei Social Network e Crisi degli Influencer

Leggi su Quotidiano.net

Nelcresce in modo evidente l'uso iche nell'ultimo anno fanno un balzo in avanti, passando dall'82,0% all'85,3% (+3,3%). È quanto emerge dalsulla Comunicazione. Tra i 14 e i 29 anni si consolida l'impiego delle piattaforme legate all'immagine. Il 78,1% dei giovani, infatti, dichiara di utilizzare Instagram, il 77,6% è utente di YouTube, il 64,2% sceglie TikTok (contro il 35,4% del totale). Molto presenti i giovani sulle piattaforme di messaggistica (quasi totalmente rappresentati su WhatsApp con l'87,4%, ma rilevanti anche su Telegram con il 42,9%) e sulle multipurpose come Amazon (60,1%). Seocndo ille prime cinque fonti di informazione più utilizzate dagli italiani sono: i telegiornali (47,7%), Facebook (36,4%), i motori di ricerca su internet (23,3%), le televisioni all news (18,9%) e i siti web di informazione (17,2%).