Rapina sulla tramvia | pendolare derubato di catenina e cellulare

"Quando li ho visti salire sul tram, come al solito, mi sono detto: stai attento. Ma la distrazione successiva l’ho pagata cara, mi hanno". Andrea è un ‘della’. Tutte le notti verso le 23 salelinea 1 a Resistenza, cambia ad Alamanni Stazione e prende la linea 2 per scendere a Novoli, mercato ortofrutticolo, dove lavora fino a mattina. Ogni notte affronta il tragitto, tra balordi che salgono, altri che dormono sdraiati sui sedili, malviventi che molestano i passeggeri. Andrea aveva già visto altre volte i tre che lo hannoto, che gli hanno strappato ladal collo, rubandogli in contemporanea il. "Salgono a Resistenza, la notte, si aggirano per la piazza – ha detto – l’ho raccontato ai carabinieri quando ho presentato la denuncia. Li ho visti altre volte in azione, mentre davano fastidio ai passeggeri, o insultavano l’autista.