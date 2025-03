Ilgiorno.it - Rapina sul treno al ghisa (fuori servizio), l’agente assalito da due giovani per la collanina: reagisce e arresta un 21enne

Milano – Younes A. e il complice in fuga hanno scelto la persona sbagliata da derubare. Hanno visto quell’uomo solo nel vagone deldella linea S6 del Passante ferroviario e l’hanno preso di mira prima della fermata Villapizzone. Peccato per loro che la vittima fosse un agente della polizia locale libero dal, che ha reagito allaed è riuscito adre in flagrante il ventunenne egiziano, che nel pomeriggio di giovedì 27 marzo 2025, su disposizione del pm di turno Andrea Zanoncelli, è stato portato a San Vittore in vista dell’udienza di convalida. Il raid inStando a quanto ricostruito dagli investigatori guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, alle 14.26 ilin borghese, che si trovava su un convoglio della tratta che collega Milano a Novara, si è accorto di quei due ragazzi: il primo, poi finito in manette, ha controllato che non ci fosse nessun altro sul vagone e ha fatto un cenno con la testa al secondo, che a quel punto si è avventato sul passeggero.