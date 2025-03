Dayitalianews.com - Rapina a mano armata in un forno, la commessa si difende colpendo il malvivente con la scopa… L’uomo riesce comunque a scappare con l’incasso di giornata. L’episodio in centro a Latina

Unadai contorni tanto inquietanti quanto audaci si è consumata nella serata di ieri nel cuore del capoluogo pontino. Unsolitario, poco prima della chiusura, ha fatto irruzione in unsituato in piazzale Prampolini, minacciando lacon un punteruolo di metallo per farsi consegnare il denaro della.Il volto celato e un’arma rudimentale: l’assalto improvvisoSecondo quanto ricostruito, l’aggressore ha fatto il suo ingresso nel locale attorno alle 20:30, coprendo il volto con una busta forata all’altezza degli occhi e il cappuccio del giubbotto calato sul capo.ha intimato alla dipendente di consegnare, agitando l’arma artigianale con fare minaccioso.La reazione della dipendente: una scopa contro iltoreIn un impeto di coraggio, laha tentato di resistere all’aggressione, impugnando una scopa e cercando di fermare