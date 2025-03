Sololaroma.it - Ranieri sul suo successore: “Magari non piacerà subito”, da Sarri all’opzione estera

Leggi su Sololaroma.it

Di imprese nella sua carriera ne ha compiute, ma ciò che sta costruendoalla guida dei giallorossi è l’ennesimo capolavoro inaspettato. Quanto sia stato fondamentale lo ha sottolineato lo stesso Ghisolfi nelle ultime ore, una scelta che ha permesso alla squadra di competere in stagione e all’ambiente di tornare a spingere i ragazzi ad ogni appuntamento. Il tecnico però è stato chiaro: “Non sono io il futuro della Roma”, con il club che deve individuare unadeguato alle ambizioni della piazza.L’ultima conferenza stampa di Sir Claudio ha fatto scalpore, avendo escluso non solo Gasperini ma anche tutti i candidati che hanno riempito le pagine dei giornali in queste settimane, una mossa inaspettata che ora fa brancolare nel buio la capitale. Ciò che si è capito è che saranno certamentee Ghisolfi a scegliere il nuovo allenatore, proponendo qualche profilo ai Friedkin, ed anche che, leggendo fra le righe delle dichiarazioni del tecnico, qualcosa si può intuire.