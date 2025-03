Juventusnews24.com - Rampulla sta dalla parte di Vlahovic: «Un capitale così va valorizzato e non demotivato. Sono sempre stato convinto di questo»

di Redazione JuventusNews24, ex portiere, non ha dubbi sul valore di Dusan: le sue parole vanno in difesa dell’attaccante serboMichelangeloha appoggiato il rilancio di Dusanall’interno della Juve. Ecco cos’ha detto sull’attaccante bianconero ai microfoni di PerCalcio.– «? Per quanto riguarda, io credo che unvadae non. Io credo che quando hai dei giocatori forti che ticostati tanti soldi, credo che sia un bene farli giocare perché cidei calciatori che hanno bisogno continuamente di giocare per tenersi in condizione e se li fai giocare poco probabilmente si abbattono., che se hai tanti buoni giocatori devi farli giocare. Io posso parlare per quello che vedo dal di fuori, bisogna essere dentro la squadra, la società per capire quello che è successo con i giocatori singolarmente».