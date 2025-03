Liberoquotidiano.it - Ramadan, aeroporti e stazioni presi d'assolto per festeggiare

Leggi su Liberoquotidiano.it

In Indonesia tutto pronto perl'Eid, che segna la fine del mese lunare del. In milioni si stanno spostando nel Paese per raggiungere amici e parenti per le celebrazioni. A Giakartad'assaltodei treni ema il traffico è intenso anche sulle strade. Per facilitare ulteriormente il traffico, il Ministero dei Trasporti ha emanato un regolamento annuale che vieta il trasporto merci sulle strade a pedaggio in tutto l'arcipelago durante l'alta stagione prima e dopo l'Eid al-Fitr. Quest'anno, il primo giorno dell'Eid dovrebbe essere celebrato in Indonesia il 31 marzo.